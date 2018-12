Asegura haber realizado 3 mil autopsias a extraterrestres

Estados Unidos.- Un hombre está llamando la atención en redes sociales tras haber declarado que ha realizado más de tres mil autopsias de extraterrestres durante varios de manera anónima, por lo que los internautas se encuentran con la boca abierta.

Emery Smith es un médico estadounidense y ha dicho que su trabajo realizado en seres de otros mundos fue denominado 'Black Ops' en español 'Operaciones Negras' que ha realizado en bases subterráneas.

Muchos aseguran que Smith solo busca fama con sus declaraciones sobre haberse desempeñado como técnico quirúrgico en bases militares. Ha detallado que su trabajo se enfocaba en autopsias y exámenes patológicos de diversos especímenes de otros mundos. Asegura que las operaciones son clandestinas y se encuentran a cargo de agencias del gobierno estadounidense, unidades militares o paramilitares.

Protegiendo su identidad, anteriormente servía de informante bajo el alias de “Paul” para algunos investigadores. Después de mucho tiempo en el anonimato, fue en el programa “Cosmic Disclosure” que Smith decidió mostrarse y decirse temeroso por las repercusiones por sus declaraciones.

Me han disparado, me han apuñalado, he sido atacado por tres agentes, dándome una verdadera paliza, es decir, he pasado por todo… Irrumpieron en mi casa, embistieron mi portón de concreto, donde todo este material estaba guardado.