El evento que se creó en Facebook para ingresar de 'sorpresa' al Área 51 ha cobrado popularidad en internet, la intención de miles de personas es saber si en realidad esta zona esconde información y eveidencia extraterrestre como por décadas se ha especulado.

El Área 51 es una zona exclusiva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una base secreta que se encuentra cerca de Las Vegas y se dice que hay naves extraterrestres y hasta ejemplares de alienígenas.

Área 51: Más se unen al evento de Facebook para invadir la zona extraterreste. Foto temática: Pixabay

El objetivo del evento es ingresar al Área 51 es etrar a la base secreta y confirmar que es lo que hay dentro, pero para eso tendrían que sabotear la seguridad militar del complejo militar que además no sería nada malo.

El evento se llama “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” e inició como una broma pero muchos internautas lo tomaron muy en serio aunque con un toque de diversión. A los asistentes se les ha pedido que corran como Naruto para que los militares no los vea y poder esquivar sus balas.

Los organizadores afirman que ahora podrán ver a los extraterrestres que hay en el Área 51, al evento ya se han sumado alrededor de 100 mil personas y está programado para el 20 de septiembre de 2019.

Las cosas podrían no ser tan graciosas porque el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos advirtió a través de un comunicado, que nadie se atreviera a entrar al Área 51 porque estaban listos para defender la propiedad.