Hace 33 años el mundo vivió el mayor desastre nuclear de la historia con la explosión de una central nuclear en Chernóbil, el nombre que se convertiría en referencia de las tragedias humanas más grandes. La madrugada del 26 de abril de 1986 se presentaron 8 fugas radioactivas que contaminaron más de 60 mil kilómetros de población.

A pesar de la magnitud de la explosión nuclear, los hechos se habían minimizado e intentado ocultar al mundo, sin embargo sería dos días después cuando se diera a conocer lo ocurrido en Chernóbil bajo un hermetismo soviético. El 11 de mayo se hicieron públicas las primeras imágenes que mostraban los estragos en la central nuclear.



33 Años de Chernóbil: El mayor desastre nuclear de la historia. Foto: Pixabay

Fueron alrededor de 32 mil personas afectadas por la contaminación nuclear que tuvo origen en el reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil. Actualmente la OMS estima que 4 mil personas murieron por consecuencias directas del accidente y 125 mil por secuelas.

La URSS minimizó por años lo ocurrio en Chernóbil

Un año después de la catástrofe la URSS seguía cultivando las tierras y sería 14 años después que Ucrania calusaría las zona po la presencia de 180 toneladas de material radiactivo.

La explosión nuclear de Chernóbil liberó 100 veces más radiación que las bombas lanzadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. A la fecha se estima que fueron 7 millones de damnificados y personas enfermas, las causas principales: cáncer y deformaciones.

Un calculo advierte que pasaran 100 años para que la zona se considere descontaminada, sin embargo eso no significa que no haya más radiación, sino que los niveles descenderán y no se calificarán como peligrosos para el humano, ya que la central nuclear de Chernóbil estaba dirigida a una programa militar de estrategia para el ejército soviético, que mantenía en marcha un experimento.