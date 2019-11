Muere Walter Mercado a los 87 años, famoso astrólogo puertorriqueño

El famoso astrólogo puertorriqueño, Walter Mercado Salinas murió a los 87 años de edad en un centro médico de San Juan, Puerto Rico. El astrólogo habría muerto la noche de este sábado por un fallo renal.

De acuerdo con Telemundo Puerto Rico, Walter Mercado Salinas murió en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, luego de que el mes pasado (octubre) se diera a conocer que Mercado tenía problemas de salud. Walter Mercado era un famoso astrólogo que nació un 9 de marzo de 1932.

Fue en el 2010 cuando Walter Mercado cambió su nombre a Shanti Ananda, debido a asuntos legales, sin embargo, aún era conocido Walter. Recordemos que Walter Mercado se desempeñó como escritor, bailarín y figura televisiva, con esto último logró la fama mundial.

Fue el portavoz de la familia, Omar Matos, quien confirmó la triste noticia.

“Lamentablemente, en horas de esta mañana recibí la llamada de una de sus sobrinas, Ivonne. Hasta ahora se presume que la muerte se debió a un aparente fallo renal. Murió acompañado de la familia, murió tranquilo. La familia pido un espacio”, señaló.

Fue hace unos meses que Walter sufrió una caída en Puerto Rico, lo que le ocasionó una fractura en la espalda.

“Los doctores me dijeron que estoy estupendo, y me están atendiendo muy bien, fue algo muy simple una fracturita que tenía desde hace mucho tiempo. Ahora tengo un poco de tos en la garganta pero estoy en una curación total. Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos… Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dio el . Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, declaró en una entrevista a un El Nuevo Día.