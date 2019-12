Cómo envolver regalos para Navidad

Las fechas navideñas son muy especiales, pues son fechas que solo se celebra una vez al año, en las cuales se realiza una cena en familia, y el día 24 y el 25 se dan los regalos que Santa Claus le trae a los niños, o en algunos de los casos se realizan intercambios entre las mismas familias.

Pero algo que puede preocupar es cómo envolver un regalo, pues al ser fechas importantes lo más rápido es salir a comprar alguna bolsa o bien que en alguna parte lo forren, pero en realidad hay sencillos pasos, fáciles y rápidos para envolver un regalo aquí te lo decímos:

Materiales a utilizar:

Una caja de cartón

Un pliego de papel lustrina

O bien el papel de preferencia de la persona

Cinta

Tijeras

Procedimiento para envolver regalos

Se tomará el papel y se extenderá en la mesa, para luego colocar la caja encima de el para cubrirlo completamente, no se tiene que cortar exactamente del tamaño si no el secreto es saberlo doblar bien para que, los bordes no queden feos.

Si queda sobrante de papel, solo hay que medirlo, ei tapa bien a la caja, pero de los extremos si habrá sobrante así que, se debe de tomar en cuenta que tape por lo menos la mitad de los extremos quedando las dos partes iguales.

Al sobrante que le queda en la parte de arriba se le cortara, y se empezará a pegar para ir dándole forma a la envoltura. En los lados exteriores se harán dos dobleces de forma triangular en ambos lados, colocaras un triangulo en cima de otro si se pasa de papel.

Tendrás dos opciones; puedes pegarlo abajo, o cortar para que se pegue de manera horizontal, colocándole la cinta para que se quede cerrado, este procedimiento se aplicará en ambos lados.

Al terminar de envolver, solo hará falta colocarle un moño encima, para darle el toque final a la envoltura.

En realidad al seguir estos sencillos pasos, en brevedad tendrás la envoltura de tu regalo, otra opción es que tienes la oportunidad de elegir el tipo de diseño con el que lo quieres envolver, desde el color, los decorativos que lee quieras poner y el moño de preferencia, así que esta Navidad no te quedes sin forrar tus regalos.