Paul Walker, Jenni Rivera: Famosos que han sido apagados por la desgracia 

La estrella de la saga fílmica Star Trek falleció en 2016 cuando, según reportes oficiales, su vehículo lo arrastró por el jardín de su casa, provocándole una asfixia traumática. Se especula que por no prestar atención, no puso el freno al automóvil, lo que causó el accidente. Star murió a los 27 años, no tenía hijos.