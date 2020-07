Los cinco momentos más incómodos de los Reality Shows

Me pongo de pie fue un programa familiar que se transmitió por Televisa, el cual consistió en que algunos famosos figuraran como coach de una familia que canta y los equipos de HA-ASH y María León dieron la oportunidad a las madres de familia para interpretar una canción de la reconocida cantante Belinda para ver a quién le daba 25 puntos extra. Los participantes cambiaron la letra de la canción ya que no se la habían aprendido. Sin embargo, Belinda no se puso de pie por ninguna ya que se dio cuenta que no se había aprendido la canción a lo cual HA-ASH confesó que solamente tuvieron media tarde para aprenderse y aseguró que ninguna escuchaba las canciones de Belinda, hecho que provocó palabrerías entre las cantantes.