Día del Padre: Papás famosos que han compartido escenas en el cine con sus hijos

Martín Sheen es el padre del productor, guionista y director Charlie Sheen. Ambos son de nacionalidad estadounidense, quienes tuvieron la oportunidad de compartir el protagonismo en las películas de Wall Street y Cadence. Martín Sheen es conocido por el filme Apocalypse Now, es el padre del famoso actor Charlie Sheen, quien actuó por más de 10 años en la comedia Two and a half men (Dos hombres y medio).