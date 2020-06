5 famosas que decidieron interrumpir su embarazo de forma voluntaria

Durante una entrevista a Ventaneando Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló que estaba esperando un bebé de su pareja Christian Estrada, a con quien se le realcionó también con la intérprete de Yo te Esperaba.

"No he sido completamente honesta. En cuanto a todo lo que ha pasado, al distanciamiento de mi mamá y a las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho", confesó en una entrevista con Pati Chapoy.