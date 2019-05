Hay algunos signos del zodiaco que siempre quieren tener relaciones sexuales, pues forma parte de su personalidad acelerada y arriesgada, según la astrología. Además de que se caracterizan por disfrutar como nadie las aventuras y estar siempre innovando en este aspecto.

Entre los signos del zodiaco que siempre buscan tener relaciones sexuales están: acuario, tauro y piscis, pero hay que aclarar que no significa que las van a tener con cualquiera. Debido a que también son de los más exigentes para encontrar pareja. Además de que les cuesta bastante confiar.

Los acuario son uno de los signos del zodiaco que siempre quieren más en la ccama. Foto: Unplash

ACUARIO



Los acuario disfrutan al máximo del placer a lado de la pareja y les encanta hacer cosas nuevas, pues para ellos es algo indispensable en la relación pareja. Siempre quieren más en este aspecto y nunca los encontrarás cansados para tener nuevas aventuras. En ocasione se les complica tener a una persona a lado que les siga su ritmo.

TAURO

Los tauro son otro de los signos del zodiaco que siempre están dispuestos a tener relaciones sexuales, pues la adrelina siempre corre por su cuepro y les gusta mucho estar innovando en este terreno. Son ariesgados y aman tener noche de pasión como nadie. Hay que aclarar que aunque no lo parezca son muy tiernos con el ser amado.

PISCIS

Los piscis son de lo que siempre les gusta llevar las riendas en una relación y en la cama no podía ser la exepción. Pero eso no significa que sean egoístas, ya que siempre le dedican tiempo a la otra persona para disfrute también. Sin embargo, hay que mencionar que no con cualquier persona sino con quien consideran especial en su vida.