Que significa soñar que tengo relaciones sexuales con mi ex

Soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex significa que todavía no has superado que haya terminado la relación, esto siempre y cuando haga poco tiempo de eso. Pues este sueño es símbolo de que todavía extrañas a esa persona.

Cuando sueñas que tienes relaciones sexuales con tu ex, pero hace mucho tiempo que terminó la relación es señal de que ya estás listo para empezar un nuevo romance.

Soñar que tienes relaciones con tu ex, puede ser señal que aún no lo has superado. Foto: Unplash

Soñar con un ex es señal que hay un asunto pendiente

Soñar con un ex también puede ser símbolo de que hay un asunto pendiente por resolver entre ambos, lo que no te está dejando avanzar. Entre más pronto lo resuelvas será mejor para puedas seguir con tu vida.

Soñar con tener relaciones sexuales con ex, también puede significa que aún no has olvidado a esa persona y que extrañas todo lo que vivieron juntos. Esto si en el sueño te ves que estás disfrutando el momento. Pero sino ves expresión alguna en tu cara indica que en tu relación actual de pareja algo no está bien.