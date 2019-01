El famoso squirting o squirt femenino no es algo nuevo en el cuerpo de la mujer, sin embargo en los últimos años ha tomado suficiente popularidad y todas las parejas quieren lograrlo, pues se dice que este evidenciaría el punto máximo de placer sexual. ¿Cuál es la verdad?

El squirting o squirt femenino tiene poco tiempo de haber sido abordado en el tema médico después de varios análisis del punto G, y es identificado sin más que otra cosa como la eyaculación femenina.

Qué es el squirting o squirt femenino. Foto: Unsplash

El cine para adultos ha desatado la frustración entre las mujeres que no pueden lograr el squirting o squirt femenino y en los hombres que no hacen que su pareja alcance uno. Si te sucede esto, tienes que saber la abundancia de ese líquido podría ser en su mayoría orina y no líquido producto de la eyaculación femenina.

Los expertos opinan a cerca del squirting o squirt femenino

Un ginecólogo del hospital Parly II en Le Chesnay, Francia, llamado Samuel Salama, se dio a la tarea de investigar el famoso líquido del squirting o squirt femenino reuniendo a un grupo de mujeres que según podían producir un vaso de líquido en 'explosión', concluyendo que las mujeres expulsan líquido de la uretra durante el clímax.

Según Salama, durante el squirting o squirt femenino se estimulan las glándulas Skene, que a grandes rasgos se cree que son parecidas a la próstata masculina y que varían de tamaño y forma en cada mujer.

Según Claudia Rampazzo, médico cirujano y terapeuta sexual, la eyaculación femenina es una realidad, sin embargo no tiene que ser debido a un orgasmo explosivo como el squirting o squirt femenino, la abundancia del líquido puede variar en todas las mujeres y ser iincluso hasta imperceptible por nosotras mismas o nuestra pareja.