Hablar de los momentos íntimos entre la pareja, a veces cuesta mucho trabajo tanto para el hombre como para la mujer. Lo que debería ser normal de preguntar que te gusta, que no te gusta y que te gustaría que hicieran al momento de tener relaciones sexuales, a veces suele ser temas complicados ya que muchas mujeres y hombres no están preparados para escuchar a su pareja.

Pese a que la pareja comparte momentos íntimo, el miedo existe al momento de tocar el tema de sexo por que se desconoce en la manera en la que la mujer u hombre va a reaccionar. Sin embargo, es de suma importancia que en una relación exista la confianza para mejorar el acto sexual. Uno de los temas que a la mujer teme hablar es del squirt. En más de alguna vez has escuchado esta palabra o visto en videos para adultos, donde sale un líquido de entre las piernas de la mujer, y comienzas a preguntarte ¿qué es eso? y ¿por qué sale?, esto si aún no has experimentado.

Lee también: Si no tienes relaciones íntimas podrías perder la memoria

Qué es el squirt y cómo conseguirlo con las mejores técnicas. Foto ilustrativa Pixabay

Aunque muchas mujeres desconocen que es el squirt y lo relacionan con la orina y agua, sin embargo, el squirt es un líquido que se expulsa al momento en que la mujer llega al orgasmo. Estudios señalaron que el squirt se produce debido a una alteración de una hormona llamada ‘vasopresina’.

Técnicas para lograr un squirt

Aunque no existe alguna técnica en específica de cómo lograr que una mujer tenga un squirt, muchas personas coinciden que mediante la estimulación continuada de la zona G podrás lograrlo. Otras personas aseguran que con un succionador de clítoris se puede llegar a este punto.

Algunos trucos para lograr un squirt

Uno de los trucos para conseguir un squirt es bebiendo mucha agua, ya que mientras más líquido bebas más líquido lograrás sacar. Debes de tener en cuenta que la excitación es un ingrediente clave.Prueba besando y acariciando a tu pareja.

Cuando ya estés muy "cachonda" dile a tu pareja que empiece alguna de las técnicas. Colocate hacia arriba y abre las piernas y elevalas.