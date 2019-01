Por qué no puedo lubricar bien en la intimidad

Tener intimidad con nuestra pareja es sin duda uno de los mejores momentos que podemos compartir juntos, sin embargo, si la mujer no lubrica bien a la hora del sexo, esto podría ser un problema o incomodidad. Si a ti o a tu pareja les está sucediendo, les dejo cinco razones que la ciencia comprueba y explica por qué suceden.

5 Razones por la que es difícil lubricar

No lubricar bien a la hora de la hora, no solo es incómodo sino doloroso. La principal causa identificada por los médicos es la falta de un juego previo, ya que esta parte es esencial para humedecer la zona íntima; no olviden tocarse y estimularse antes de penetrar para aumentar la lubricación y el placer sexual.

Otro de los motivos es que, por más excitada que una mujer esté, no llega a producir suficiente lubricación de forma natural. A pesar que lubricar de forma natural no es algo que puedas controlar, existen excelentes opciones de lubricantes que puedes comprar en cualquier farmacia para solucionar el problema, aunque en todos los casos lo recomendable es visitar a un especialista.

Hay algo que pocas mujeres conocemos y se llama disfunción sexual, tal como a los hombres también nos ocurre y una de ellas recibe el nombre de vaginismo. Esta condición impide lubricar, debido a que los músculos vaginales se tensan, lo que hace más complicado el acto de penetración.

A veces lubricar mucho o poco, tiene que ver con lo que pasa en nuestra mente, esto quiere decir que, el cuerpo y la mente no concuerdan a la hora de tener sexo. A veces el cerebro puede alcanzar sus máximos niveles de excitación pero el cuerpo no. Lo que debes hacer es relajarte y dejarte llevar, no pienses y disfruta.

Sin embargo, a veces no todo está directamente en nuestras manos y mente, sino que lubricar poco o nada puede deberse a cambios hormonales significativos como la menopausia, o una disminución en los niveles de estrógeno, según la revista especializada, Sumedico.com.