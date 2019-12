Lyn May revela cuántas veces lo hace con su novio 40 años menor

Hace unos meses la famosa vedette Lyn May generó polémica al presumir ante las cámaras a su novio, el cual es menor 40 años que ella. Recientemente también reveló cuántas veces lo hace con su novio, pues asegura que sin problema lo puede complacer.

Luego de que revelara que mantenía una relación con un hombre mucho más joven que ella, Lyn May sorprendió nuevamente cuando indicó que se casaría con su pareja a finales de este 2019, un joven músico, que según él no le importa lo que piense la gente.

Lee también: Will Smith: Conoce más de su sexy hijo Trey

En su más reciente entrevista, la actriz mexicana volvió a sorprender al revelar a unos días de llegar por séptima vez al altar, cuántas veces al día hacia el amor con su pareja de nombre Carlos , y cuál era la posición que más le gustaba más.

"Te vas a poner roja. Bueno, nos gusta esa pose del perrito, ¿te gusta esa? Pues esa la hacemos tres veces al día”, confesó la bailarina.

Sin pudor, Lyn May no dudó en contar algunas de sus intimidades antes de pisar el altar, pues sabe lo que tiene y lo que es, y ha estás alturas de su vida no le importa lo que digan de ella o que le inventen cosas, pues al contrario señaló que lo que se diga de ella, bueno o malo, le favorece.

La actriz de 67 años se encuentra feliz con su pareja y disfrutando de la vida. Casarse por séptima vez no se le hace extraño, pues desea compartir lo que le resta de su vida con el hombre que ama.

Recordemos que Lyn May y su novio se conocieron en Cancún, a través de un concierto donde el cantó, ella bailo, y eso fue lo que hizo que el cantante se enamorara de la bailarina, al grado de comprometerse en 2 meses. Ella contó la manera en como le pidío matrimonio dentro de una tienda, sin saber que le haría la propuesta dándole el anillo.

El joven músico se mantiene alejado de las cámaras y en una ocasión contó que no le interesa lo que digan sobre su prometida y él, que si es homosexual o alguna otra cosa.