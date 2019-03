El VIH es la principal enfermedad que se puede transmitir a través del sexo oral si no se usa condón como protección, este tipo de práctica implica los mismo riesgos que el vaginal o anal. Es importante que tengamos sexo seguro siempre y si tenemos dudas, mejor ni hacerlo para evitar contraer una ETS.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El VPH puede derivar en cáncer de orofaringe a pesar de que la comunicad científica y médica no tienen claras las causas. Según una publicación de The New England Journal of Medicine en 2007, este cáncer se asocia al sexo oral.

El sexo oral sin protección podría contagiarte estas enfermedades. Foto: Pixabay

Contagio de Sífilis

La sífilis no solo se presenta en los genitales o ano, también puede infectar los labios y la boca. La enfermedad se propaga fácilmente y presenta llagas conocidas como chancros, la única manera de prevenirlo además de la abstinencia, es utilizar condón, látex bucal, etc y condón vaginal.

Herpes

El herpes es una infección dolorosa que además provoca picazón, uno de los más comunes está asociado a la boca y los labios, por lo que bastaría un simple contacto en el sexo oral para contraerlo.

El sexo oral sin protección podría contagiarte estas enfermedades. Foto: Pixabay

Clamidia

En el caso de la clamidia contagiada a través del sexo oral, esta suele transmitirse al estar en contacto con un pene infectado y después pasar a la garganta.

Hepatitis B

Esta enfermedad se contagia cuando la persona entra en contacto semen o flujos y secreciones vaginal, además de sangre y orina. Su transmisión puede ser a través del sexo vaginal, anal y/u oral. Evitarlas posible mediante el uso de condones apropiados.