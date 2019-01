Resulta amigos que no siempre estamos conformes, algunas veces por que él o ella duran muy poquito a la hora del candente momento y dejan a la pareja con las ganas de más es importante saber cómo puedo durar más durante el sexo.

Masturbarse antes de

De hecho, es posible que tu pareja se masturbe antes de la noche de pasión que tienen planeada juntos. Esto lo preparará para el encuentro y es posible que lo ayude a retrasar su eyaculación y así saber cómo puedo durar más durante el sexo.

Pensar en cosas feas o grotescas

Será mucho mejor no pensar en exactamente qué piensa para retrasar su orgasmo. Ahora sabes más de cómo puedo durar más durante el sexo, puede ser algo "clásico" como una escena de violencia de sus series favoritas, pero la mente masculina puede visitar escenarios raros y oscuros.

Cómo puedo durar más durante el sexo. Foto: Pixabay

Cambiar a una posición de menor placer

Esto le dará tiempo también. Si encuentra una posición que no le funciona bien, posiblemente se dé un "break" de las ganas que tiene para terminar. Ojalá y sea una posición que a ti te guste.

Detenerse por completo

Sin importar la excusa (cambiar de condón o cambiar de posición), detenerse momentáneamente lo ayuda. Posiblemente no te lo diga (o tal vez sí), pero debes saber que es bueno para ambos.

Bajar el ritmo

Fuera dudas respecto a cómo puedo durar más durante el sexo. Si le gusta hacerlo duro y rápido, cuando esté a punto de llegar, seguramente le bajará al ritmo.

Cómo puedo durar más durante el sexo. Foto: Pixabay

Comprar un condón grueso

El condón es obligatorio, y es posible que tengan una marca preferida, pero si tu galán quiere retrasar su eyaculación, usará uno más grueso para que las sensaciones sean mínimas.

Alargar el juego previo

Si está súper excitado y sabe que terminará pronto, se asegurará de llevarte lo más cerca posible del orgasmo antes de iniciar con la penetración. Podría darte sexo oral, tocarte o tomarse su gran tiempo para complacerte.

Asegurarse de que tú termines pronto

Si no puedes con el enemigo, únetele, ¿cierto? Si sabe que no va a durar mucho, puede concentrarse completamente en ti para acelerar tu orgasmo. Si sabe que va a terminar de todas formas, no se preocupará tanto por el suyo. Y con esto no habrá más quejas.