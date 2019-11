Una investigación médica realizada por el Consejo Indio dio a conocer que a través de las pruébas clínicas, y realizando un ensayo sobre el primer anticonceptivo inyectable para hombres del mundo. Las tres fases extendidas reclutaron 303 candidatos con una taza de éxito de 97%, los cuales no tendrán efectos secundarios.

Los hombres al igual que las mujeres, están expuestos a las enferme desde transmisión sexual, que en ocasiones no tienen tanta importancia por que desaparecen solas, pero en otros casos hay enfermedades con procesos dolorosos y que puede producir hasta la muerte si no se trata con el tiempo adecuado y el tratamiento necesario.

Anuncian la primera inyección anticonceptiva para hombres. Foto pixabay.

Pues si bien en este caso, dejando a un lado las enfermedades de transmisión sexual, los hombres al igual que las mujeres tienen la obligación de cuidarse anticonceptivamente, si es el caso de no querer tener hijos, pues solo existe el condón como método anticonceptivo para el hombre, pero recientemente se ha dado a conocer que ya saldrá una vacuna que ayude al hombre a protegerse anticonceptivamente.

Se dice que un desarrollo llamado inhibidor reversible y esperma bajo guía, esta conformado por un compuesto anhídrido maleico de estireno y se debe de inyectar bajo anestesia local, este tratamiento tendrá una duración de 13 años pues al hacerlo se pierde el efecto y se confía que para que las personas lo puedan adquirir estará a la venta en siete meses.

"El producto está listo. Las pruebas han concluido", dijo el RS Sharma, científico principal del Concejo de Investigaciones Clínicas de India al Hindustian Times.

Lo último que ha salido en prevención de no tener hijos en los hombres es la vasectomía, que es cortar el conducto deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, al realizar esto el hombre ya no podrá tener hijos, pero en ocasiones muchos de ellos no quieren realizársela, entonces este nuevo método que saldrá es de facilidad para muchos hombres.

"El producto puede sin riesgo ser considerado la primera droga anticonceptiva masculina", comentó RS Sharma.