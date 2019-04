Hacer ejercicio siempre será una buena recomendación para mejorar nuestra salud, un reciente estudio que realizó el Journal of the American Medical Association ha encontrado que hacer ejercicio mejora el desempeño sexual de las personas. Te tenemos los 5 beneficios para tu vida sexual.

El estudio afirma que hacer ejercicio mejora el rendimiento sexual de las personas y trae beneficios que seguramente tu pareja agradecerá. Es importante llevar una buena dieta alimenticia.

5 Beneficios del ejercicio en el desempeño sexual. Foto: Unsplash



1.- Acondicionamiento sexual

El ejercicio en las mujeres genera el beneficio del acondicionamiento de su cuerpo para que responda a los estímulos y al contenido sexual, según Cindy Meston, directora de The Sexual Psychophysiology Laboratory de la University of Texas at Austin.

2.- El deseo aumenta

Otro buena razón para hacer ejercicio es que el deseo sexual aumenta y hace más fácil que podamos conseguir llegar al orgasmo, de acuerdo a Linda De Villers, psicóloga clínica de la Pepperdine University.

5 Beneficios del ejercicio en el desempeño sexual. Foto: Unsplash



3.- Hace que te excites más

Los niveles de excitación son más altos en las personas que hacen ejercicio, sobre todo en aquellas que practican algún deporte de forma rutinaria. Los cuerpos ejercitados son más sensibles a los estímulos, de acuerdo a Omer Faruk Karatas, investigador de la Universidad Faith.

5 Beneficios del ejercicio en el desempeño sexual. Foto: Unsplash



4.- Aumenta los niveles de testosterona

En el caso de los hombres que hacen ejercicio y deporte, Alex Galeth, entrenador personal de la National Academy of Sports Medicine señala que la hormona de la testosterona aumenta y por lo tanto el deseo sexual, ya que es la encargada de generar placer.

5.- Bye disfunción

Un estudio de la Universidad Emory, Reino Unido, precisa que hacer ejercicio disminuye el porcentaje de probabilidad de que los hombres sufran disfunción eréctil.