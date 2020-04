La plataforma de Tik Tok es una de las más utilizadas por el momento, niños, adolescentes, jóvenes e incluso hasta los adultos están haciendo uso de ella, pues las temáticas diferentes que tiene hacen divertido y creativo el momento más importante en que las personas se encuentran en cuarentena por la pandemia mundial del coronavirus, en este caso le tocó a una madre de familia que buscaba ser cool al tratar de hacer un reto pero nada salió como pensaba.

Esta mujer intentó ingresar a la plataforma por la "puerta grande" realizando un reto con el objetivo de ganar popularidad en Tik Tok y después compartirlo y publicarlo en las diferentes redes sociales. Desafortunadamente la madre de familia no obtuvo los resultados que esperaba, ya que sufrió un accidente opaco y arruinó el video. El reto era sencillo, solamente subiría escaleras de forma lateral acompañada de una canción, sin embargo perdió el equilibrio mientras subía los escalones y cayó al suelo.

Lee también:Video viral: Pugitzcuintle, el nuevo perro favorito en Tik Tok

Video viral: mujer intenta hacer un reto de Tik Tok y sufre fuerte caída. Foto Pixabay.

La mamá recibió un fuerte golpe en su espalda, cayendo sobre los escalones para terminar tirada en el piso. Así que los comentarios por parte de los internautas no se hizo esperar, quienes consideraron a la mujer como la “Reina de las escaleras”. Desafortunadamente el video causó muchas risas en internet y rápidamente se volvió viral. Pese a que el video ha tenido un gran número de reproducciones no es lo que ella esperaba o por lo menos no ganar popularidad por que le saió mal.

La mujer quería estar de moda como sus amigas y sus hijos y tener seguidores a través de sus cuentas sociales, por esa razón decidió grabar videos para esta plataforma que ha sido tendencia recientemente.