Video viral: Abuelo pone el ejemplo en Tik Tok demostrando que no importa la edad

Rodolfo Velázquez es un abuelo de 95 años que decidió incursionar en Tik Tok con el pretexto de no aburrirse, y pese a su edad, su actitud hizo que se destacara como uno de los más populares en las diferentes redes sociales por el entusiasmo que tuvo para grabar los vídeos.

Este abuelo cautivó a los internautas debido a que todas las personas que utilizan Tik Tok, por lo general son jóvenes, sin embargo su edad no ha sido impedimento para crear divertidos vídeos.

La cuarentena ha hecho que las personas utilicen las redes sociales en mayor medida al no poder salir de casa. El aburrimiento se apodera de las personas, sin embargo este abuelo no perdió la oportunidad de unirse a la plataforma, demostrando que no importa la edad que se tenga.

El abuelito se divierte grabando contenido cantado o disfrazándose. Es así como se divierte -como si fuera un niño-. Ya ha alcanzado más de 591,000 seguidores en la plataforma, convirtiéndose en tendencia.

Los usuarios que han visto el contenido que este abuelo ha fabricado, han quedado maravillados ya que tiene ingenio y creatividad para hacer una sesión divertida en la que los espectadores no han desaprovechado la oportunidad de comentar.

"Este abuelito tiene más fuerza y vitalidad que yo a mis 23 años, lo admiro demasiado", comentó un internauta.

Uno de los vídeos que el abuelo ha hecho viral, es cuando recuerda su pasado en el ejército, en el que cuenta ya con más de 1.5 millones de me gusta, convirtiéndose en popular y favorito de los internautas, al cual lo han hecho viral a través de las diferentes redes sociales.