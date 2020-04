Video Viral: Mujer le hace cambio de look a su perro y se hace viral

Camila, es el nombre de una joven la cual tiene como mascota a un perro y decidió hacerle un cambio de look, sin embargo, el resultado fue terrible. Por medio de un video que se hizo viral, se puede ver a la joven agarrar unas tijeras para poner en marcha el tratamiento a su perro, pero desafortunadamente las cosas no salieron como esperaban, motivo por el cual el video tuvo mucha popularidad llevando a los países como Estados Unidos, México y España.

Tras los días de cuarentena las personas se han tomado el tiempo para ponerle más atención a sus mascotas, tal es el caso de este canino, el cual fue sometido por su dueña a un radical cambio de look “Mi perro ya no podía ver porque su pelo le tapaba, así que quise cortárselo”, escribió la joven.

Video Viral: Mujer le hace cambio de look a su perro y se ahce viral. Foto Pxhere.

La joven tomó una mesa, en donde se sentó al can, y unas tijeras con las que comenzó a cortarle el cabello al perrito debido a que le tapaba los ojos, después de tardar horas en el cambio de look no se imaginó el terrible resultado que tendría., pues al perro le quedó un espacio grande en la frente que le daba una apariencia extraña pero el objetivo de que viera si se cumplió, pues ya podía andar sin problemas por la casa.

Pese a que el resultado no fue el mejor, el video fue una diversión en las redes, pues el aspecto del perro les pareció gracioso a los usuarios. Hasta el momento , el video lleva más de 15.000 reproducciones, pues varios internautas se sintieron identificados con el hecho.