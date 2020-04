Video Viral: Gato se RESISTE a bañarse y le responde a su dueña molesto

A través de un video viral, se puede apreciar que la dueña de un gatito lo quiere bañar, a lo cual el animal, para evitar a toda costa tocar el agua le contesta de manera molesta. El felino se convirtió en el protagonista principal de las redes sociales.

Fue a través de Facebook, donde la dueña decidió compartir el video, se puede apreciar que el gato responde de manera fuerte para evitar entrar al baño. Estos hechos son captados en varias viviendas, pues al permanecer en cuarentena por el coronavirus que se ha expandido a nivel mundial, las personas aprovechan su tiempo para usar las redes sociales y grabar videos como este caso.

Video Viral: Gato no quiere bañarse y le responde a su dueña con molestia. Foto Pixabay.

El gato respondió claramente que no, pues en repetidas ocasiones repsondió con un rotundo no. La dueña compartió un mensaje “Te vamos a bañar”, claramente se escuchaba en el video que decía que no pues el felino debía tomar los cuidados de higiene para mantenerse limpio.

Mientras la dueña lo tenía en los brazos, movía sus patas traseras y delanteras, ya que pretendía escapar para no tocar el agua, pues como bien se sabe los gatos le tienen miedo al agua.

El video cuenta con más de 60.000 reproducciones, volviéndose tendencia entre los internautas que aprovechaban para compartir las experiencias que han vivido con sus mascotas en esta cuarentena, por lo que se mantienen aliados socialmente utilizando al máximo el internet y las redes sociales.