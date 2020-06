Una mujer intentó golpear a su esposo y evidenciar el hecho en Tik Tok, sin embargo ella nunca imaginó que él ya tenía preparada una broma con la que ella terminó mojada. Este hecho fue planeado por el marido, quien le propuso un reto en el que utilizó un vaso de agua y lo puso sobre el piso.

El reto consistía en que la mujer se sentara en el piso con las piernas abiertas donde el esposo pondría un poco de agua para que el la limpiara con la servilleta y ella, con unas cucharas que sostendría en las manos, le pegaría a él, sin embargo, cuando contó hasta tres la tomó de los pies y la arrastró por el piso mojándola con el agua que había puesto.

Lee también: VIDEO: Niño arriesga su vida para salvar a un bebé ciervo

VIDEO: Mujer intenta golpear a su esposo pero antes, él le hace una broma. Pxfuel.

Tras no tener nada que perder, la mujer decidió aceptar el reto con la intención de sacar ventaja y pegarle a su esposo, sin imaginar que las cosas no saldrían como ella lo estaba planeando, pues la mujer le comentó que no quería que la mojara y al principio se mostró muy tranquilo y ella se confió.

Cuando su esposo dio la indicación para iniciar el reto, la mujer se encontraba tan concentrada por pegarle en la mano a su esposo cuando terminó de contar la jala y terminó mojándola con el agua que había colocado en el piso.

La mujer no le quedó otro remedio que tomar las cosas con humor, pues ambos se empezaron a reír, y al compartir el clip los internautas no perdieron la oportunidad de reír y compartir las experiencias que han vivido durante esta cuarentena ocasionada por el coronavirus.