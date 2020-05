El descuido de unos padres les costó que su bebé hiciera una increíble travesura, tiró un bote de pintura dentro de la casa. La madre de esta pequeña lo descuidó por un momento, tiempo que bastó para que el niño hiciera de las suyas.

La bebé se encontraba en el piso jugando cuando en un momento agarró un bote de pintura y se bañó completamente, además de tirarla por toda la casa, desde los muebles de madera que se encontraban cerca.

Lee también:VIDEO: Abuelita y su épica broma a su nieta

VIDEO: Mamá descuida a bebé y hace de las suyas. Foto Pxhere.

Cuando la madre de la pequeña se percató de la tremenda travesura de su hija, “enfureció” mientras que una tía de la pequeña que también se encontraba en el hogar no paraba de reír. “No, no, no, no te me acerques”, señaló la madre de la pequeña.

Como la niña estaba toda manchada de pintura, le daba los brazos a la tía y la mamá para que la cargaran y abrazaran. En el video se puede observar a la bebé que se resbala y cae fuertemente al suelo después de que su mamá la regaña por la travesura.

@ale_diaz2 No lo superó mi hermana que se la carga la chin#$&() @ y yo risa y risa jajajajjaa. ##cuandoNoSeEscucheNadaAlgoHacenEsosPequeñosDemonios ♬ sonido original - ale_diaz2

El vídeo se hizo viral en las redes sociales, pues las mamás que pudieron ver la publicación aprovecharon para comentar las travesuras que sus hijos han hecho durante esta cuarentena que están viviendo por la pandemia mundial por el coronavirus. Hasta el momento el video lleva miles de reproducciones y un sinfín de comentarios.