VIDEO: Cría de antílope cornea a un leopardo

Una cría de niala es considerada como una especie de antílope africano, el cual fue captado por medio de un video en Sudáfrica, en un parque Nacional Kruger, tel cual rató de salvar su vida para no ser devorado por un felino que lo capturó pero desafortunadamente no tuvo éxito.

El video fue compartido por una guía de safari Andre Fourie donde relató a un portal donde dijo que al estar patrullando vio al felino en el territorio Fourie y Juan Pinto, quienes son los directores de una cabala de descanso estaban siguiendo al felino, pero en breve el depredador desapareció por un momento pero al encontrarlo regresó con una cría de niala.

Desafortunadamente el animal no fue muy hábil para escapar de las garras del felino, pero el leopardo por las habilidades que tiene, saltó de inmediato hacia su presa, el cual se enfrentó con él para salvar su vida, trató de cornearlo dándole golpes a la cabeza pero no funcionó ya que no le hizo ningún daño.

Todo el esfuerzo que hizo el antílope fue en vano, ya que no le realizó ningún daño al depredador, después de pasar dos horas el felino se lo comió. Fourie comentó que la criá no tenía ninguna posibilidad de vivir, pues si hubiera regresado con la madre lo expulsarían por tan solo traer el olor del leopardo exponiendo a que se comieran a la manada

Los antílopes son mamíferos considerados de la familia de los bóvidos, una característica es que los machos poseen cuernos y en algunos caos las hembras también pueden tenerlos, son animales que no son peligrosos, pero en el caso de los animales felinos como el leopardo es considerado de alta peligrosidad, pues el gusta comer animales como los antílopes, y siempre esta al asecho de su presa.