VIDEO: Así arde un árbol de Navidad natural si dejas que se seque

Mediante un video que se publico por La Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de EE.UU, se muestra un problema en el cual un árbol de navidad que no es artificial no se riegan por el hecho de no tener las hojas naturales.

Pues en el video se muestra como el árbol artificial quedo seco envuelto por las llamas en cuestión de rapidez y menor tiempo, por lo tanto ocasiono que lo que se encontraba alrededor de el se quemar.

Se dice que los arboles de Navidad reales se deben de mantener bien regados durante el tiempo en el que los ponen, pues en cuestión se minutos se pueden ocasionar accidentes como lo es que se prenda fuego.

Los decorativos que se utilizan como las velas se deben de mantener en un lugar visible en el cual las personas puedan verlas, lo que se debe de identificar con facilidad es que cosas se pueden incendiar con rapidez cuando se necesite estar fuera de casa. Lo más recomendable es que las luces que se utilicen pasen la prueba de seguridad para no estar pensando que pueda provocar un accidente.

Un registro que se realizó entre los años 2014 y 2016 fueron los incendios de árboles de navidad usualmente en Estados Unidos, y es por el motivo de las velas que causan el fuego. Los daños que resultaron fueron materiales pero lo que más se preocupa es que las vidas humanas corran peligro.