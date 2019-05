Florida, Estados Unidos.- Las cosas más insospechadas suceden en el baño y ya no queda menor duda. Las autoridades informaron que una pitón bola salió de un inodoro y mordió a un hombre en el brazo.

El portavoz de la policía de Coral Springs, Chris Swinson, dijo que el hombre fue tratado en la escena después de que la serpiente de 4 pies (1,2 metros) lo mordiera cuando levantó la tapa del inodoro el domingo por la mañana.

Una pitón atacó a un hombre cuando se encontraba en el baño. Foto: Pixabay

A pesar de lo impactante del ataque se dijo que el reptil no pertenece a una especie peligrosa. Swinson dijo a los medios de comunicación que la serpiente no pertenecía al hombre y que no estaba claro cómo llegó al apartamento.

Ya han sucedido otros ataques de serpientes en el baño

El South Florida SunSentinel informa que la Sociedad Humanitaria de Coral Springs llevó a la serpiente a la oficina de un veterinario. Estaba siendo tratado por una infección de escala.

Una pitón atacó a un hombre cuando se encontraba en el baño. Foto: Pixabay

A lo largo de los años, otras criaturas se han abierto camino en los baños en el sur de la Florida, incluida una iguana liberada por el rescate de bomberos de Fort Lauderdale en marzo.