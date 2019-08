Un mono sorprende al cerrar el grifo después de beber agua: Video

Cada vez son más las personas que se declaran ambientalistas en el mundo, y no es un tema de moda sino de plena consciencia sobre los temas que en la actualidad aquejan a la humanidad. Para sorpresa de todos, ha sido un mono el que nos ha dado una lección.

Seguro más de una vez has escuchado a alguien decir que los animales no piensas o que no son inteligentes, y la realidad es que pueden ser mucho más sensatos que nosotros. ¿Quieres pruebas?

El video de un mono bebiendo agua directo del grifo ha causado sensación en el mundo y se ha convertido en uno de los virales del momento, pero no solo por su inteligencia para satisfacer sus necesidades, sino por su educación.

Un mono cierra el grifo después de beber agua y da una lección a los humanos https://t.co/BMONErVS9G pic.twitter.com/UEKfB8Dm5C — RT en Español (@ActualidadRT) August 7, 2019

El mono bebe agua del grifo y después de calmar su sed, procede a cerrar el grifo para que el agua no se derrame más de lo necesario, por lo que ha sido una clara lección para los humanos.

Cada día se desperdician miles de litros de agua en el mundo en consecuencia del mal uso del vital líquido, por lo que después de ver el video pensarás un poco más en lo que haces.