Estados Unidos.- Un hombre de Florida que no tiene hogar, contrató un servicio sexual que no le gustó porque no consiguió nada de la mujer que se presentó. Ante el 'mal servicio' llamó a la Policía para quejarse.

El hombre de 50 años de nombre Jon, llamó a la Policía de West Palm Beach para reclamar lo sucedido con el mal servicio sexual la semana pasada.

Un hombre llamó a la Policía para quejarse de un mal servicio sexual. Foto temática: Pixabay

Según WPTV, Jon pagó supuestamente la cantidad de 500 dólares a cuatro mujeres en un hotel para que una de ellas le otorgara el servicio, pero no obtuvo nada de ninguna de ellas, pero su dinero no le fue regresado.

Ante la aparente estafa, el indigente informó a las autoridades que finalmente lo arrestaron, ya que en Florida solicitar un servicio sexual es un delito penado con cárcel pero del que se puede salir pagando un monto como fianza.