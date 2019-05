India.- Un campesino de origen indio hizo algo increíble al verse amenazado por un reptil. El hombre mordió a una serpiente venenosa porque había recibbido el ataque del animal momentos antes.

La serpiente venenosa mordió al hombre y este no tuvo más respuesta que morderla, de acuerdo a lo informado por Times of India. A pesar de su lucha contra el reptil, el campesino no losgró sobrevivir.

Un anciano muerde a una serpiente venenosa porque lo atacó. Foto temática: Pixabay

Todo habría ocurrido mientras trabajaba en su granja en el pueblo de Ajanwa, en defensa logró arrancarle un pedazo a la serpiente, después fue llevado al hospital donde se desamyó y murió solo unas horas más tarde del incidente.

Un pariente cercano al hombre fallecido decidió quemar al animal en vengaza por haberle quitado la vida al campesino, luego llevó los restos al centro médico para mostrarle que habían terminado igual.