A muchas personas el solo echo de pensar en serpientes les causa pánico, una situación que al parecer un joven de 18 años de edad no presenta que que tenía 10 serpientes cascabeles en el closet aproximadamente en Florida, Estados Unidos.

Sin embargo por tener 10 serpientes en el closet de su casa, le costó ser citado por la corte de Estado ya que no contaba con los permisos para poseer la exótica colección y tampoco pruebas de compra de origen.

Ademas de esto, dos de las serpientes estaban muertas y estado putrefacto en el recipiente de plástico,otra estaba viva en un recipiente de agua lleno de lodo y mal olor.

���� Adolescente tenía 10 serpientes venenosas en su armariohttps://t.co/NlhfkWsYeA pic.twitter.com/XhNNdLg6bJ — La Voz dela Frontera (@lavozfrontera) 9 de enero de 2019

Y es que para que te des una idea, eran cinco bandejas las que contenían alrededor de 10 serpientes venenosos, informó la Voz de la Frontera.

El joven el cual no fue identificado por su edad fue citado por se violaciones a la vida silvestre, que van desde no mantener a las víboras venenosas en una habitación a prueba de fugas, sin etiquetar claramente la habitación para decir "Peligro- Reptiles venenosos" y no tener un plan en caso de desastre.