Subastan calcetines con los que Michael Jackson hizo caminata lunar

Gotta Have Rock and Roll es una casa de subastas estadounidenses que tiene la idea de subastar próximamente los calcetines con el que Michael Jackson realizo la primera ”Caminata lunar”, el 25 de marzo de 1983.

Michael Jackson fue compositor, cantante y bailarín estadounidense, fue muy conocido por ser el rey del pop de la década del ochenta y del noventa del siglo pasado, pues al lucir su elasticidad, carisma y entusiasmo en el baile fue que hizo que las personas lo identificaran de esta manea. Murió por homicidio el 25 de junio de 2009. Los niños hicieron tendencia con el baile Thriller que fue muy alusivo por sus pasos.

La prenda que se quiere subastar, se dice que si Michael viviera, sé la regularía a su representante, pero debido a su buen estado la quieren vender, se puede usar en cualquier tipo de escenario, aún se conservan artículos del artista como en este caso los calcetines.

Este par de calcetines están completos, Michael escribió una carta en 1985 y la autenticidad de dicha carta esta verificada actor mediante un correo electrónico. Para realizar la subasta se espera por el precio del lote 100,000 dolares, aunque se estima una cantidad más grande aproximadamente entre 1 y 2 millones de dólares, pues la prenda tiene mucho valor tanto afectiva como económica.

Las personas recuerdan al rey del pop por sus bailes tan movidos, pero en alguna faceta de la vida del artista no le fue tan bien, pues lo acusaban de abusar de niños, eso hizo que sus seguidores empezaran a criticarlo fuertemente, por o que se comentaba del artista, cosa al paso del tiempo no se pudo borrar y que hasta la fecha a pesar de estar muerto no dejan de comentarlo.