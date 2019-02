Se realizó un piercing en la nariz que la dejó parapléjica

Una mujer se realizó un piercing en la naríz que la dejó paraplejica. Desafortunadamente para Layane Dias sus planes de omenzar sus prácticas y pasantía quedaron arruinados debido a este problema, pues poco a poco comenzóa sentir dolores muy fuertes en la espalda.

De acuerdo con Layane , el neurocirujano que la atendió le explicó que existe una bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual provoca transmitir enfermedades a través de la sangre, entrando en su organismo a través de una infección.

El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior".