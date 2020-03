En Estados Unidos se encontraba en un basurero un perro callejero el cual se encontraba e delicadas condiciones de salud, alo que una mujer decidio recojerlo y brondarle el aoyo necesario para que se sanara a lo que recientemente los cibernautas se han sorprendido por el radical cambio.

Mediante un video que compartió la chica que recogió al canino miles de usuarios se conmovieron por la acción noble de la mujer al brindarle un hogar y un cambio de vida a un indefenso canino que se encontraba solo en un basurero sufriendo fuertes consecuencias de salud que estaba acabando con su vida.

Lee también:El conmovedor momento en el que un bebé consuela a perro asustado

Rescata a perro callejero en malas condiciones y ahora luce distinto. Foto Facebook

El video que se ha compartido en Faceboook por la cuenta The Doso y en YouTube al momento en el que los usuarios abren esta reproducción se puede apreciar el estado en el que se encontraba el animal. La joven se ha convertido en un angel ya que el can se encontraba lleno de sarna a lo que a ella no le importo y se lo llevo a su casa.

“Ojalá existan más personas así”, “Qué lindo gesto tuvo esa mujer al encontrar al perro callejero”, “Un admirable accionar con los que más necesitan”, comentario de un cibernauta.

Actualmente el peero luce muy bien ya que en su cuerpo no hay rastro de la sarna que tuvo, pues necesitaba de cuidados especiales y de una alimentación constsnte para tener una vida normal, pero esto fue a la buena cariddad de la mujer que decidio ayudarlo.