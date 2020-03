Puma se salva de ser DEVORADO por una serpiente (video)

Un video que ha dado la vuelta al mundo se puede ver a un puma que iba a ser devorado por una boa, salvarse de milagro, gracias a la ayuda de humanos. El hecho dejó sorprendidos a los presentes, pues, mediante la grabación se puede apreciar que la enorme boa intenta devorar al puma, el cual corrió con suerte al salvarlo las personas que ahuyentaron a la serpiente.

El hecho se presenció con dos animales que se encuentran en peligro de extinción como lo es la boa lampalagua, y el puma yaguarundi, en Argentina. Por ser un hecho tan sorprendente, las fotos y videos se hicieron virales. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues las personas están concientes que son animales peligrosos los cuales pueden ocasionar daños en las personas y entre ellos mismos.

Salvan a un puma de ser devorado por una boa sorprendente (video). Foto Twitter

Un grupo de trabajadores que se encontraban en Lagitas, y transitaban por la zona donde la boa tenía sujetado al puma y al verlo en aprietos los hombres decidieron ayudarlo y liberarlo, para que no fuera devorado por la temible serpiente.

Solé Rojas fue la mujer que hizo publicas las imágenes y video del incidente, con la intención de agradecer al grupo de trabajadores el noble gesto de salvarle la vida al puma, pues estos dos animales al estar en peligro de extinción se deben de cuidar para conservarlos.

“Entre dos personas desenvolvieron a la lampalagua y pudieron liberar al yaguarundi”. Claro que no fue nada sencillo. “Participaron 4 personas en la liberación”, comentó Rojas.

Ante el hecho muchos cibernautas no estuvieron de acuerdo a que los hombres ayduaran al puma, pues corrían el riesgo de ser atacados por ambos animales, sin embargo, Rojas explicó que la gente de campo sabe manipular a los animales, por lo tanto no salieron perjudicados, aparte de que la boa no es venenosa por lo cual pudieron actuar inmediatamente.