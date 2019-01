Pide divorcio a su esposo por que no le gusta el nombre que eligió para la bebé

Una mujer embarazada esta considerando seriamente el divorcio, al conocer el nombre que su esposo le quiere poner a su nueva bebé, desató la furia de la mujer, lo que ha provocado que la nueva madre quiera separarse del hombre.

La mujer de 23 años, tienen 7 meses de embarazo y hasta el momento no ha logrado ponerse de acuerdo con su pareja sobre el nombre de su bebé, ya que el hombre quiere ponerle el nombre de su ex pareja.

Al saber la dedición del hombre, la mujer escribió sobre su situación el blog Reddit en búsqueda de consejos, pues ya estaba considerando el divorcio. Cuando la progenitora pregunto a su marido por qué le quería poner el nombre de su ex pareja, este le contestó que quería tener algo que le recordará a ella.

El hecho de que él y su ex no funcionaran no significa que no quiera que algo le recuerde a ella, cuenta la joven.

La mujer cuenta una breve historia del daño que la ex pareja de su esposo trajo a su relación, ya que al principio causo muchos problemas, sin embargo todo mejoró cuando la ex pareja se mudo.

La publicación a logrado más de 3.200 comentarios, la mayoría apoyando a la nueva madre.