Perro paralitico es abandonado en la noche de Navidad; foto

Un perro paralitico fue abandonado por sus amos en plena noche de Navidad en un callejón en Bradford, Yorkshire, en Inglaterra. El pequeño can tiene parálisis en sus patas traseras, de acuerdo con información de Infobae el perrito fue abandonado en una caja, durante la noche fría del pasado 25 de diciembre.

Una persona encontró al perro paralitico y se lo llevó a su casa para cuidarlo, después denunció el abandono del can ante la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

El animalito fue llevado por un inspector en el domicilio de la persona que hizo la denuncia y lo llevó con un veterinario para que evaluara su salud. Al llevarlo al veterinario se dieron cuenta que el perrito tenía colapsada la parte trasera de su cuerpo, razón por la que arrastraba sus patas.

Lamentable: un perro paralítico recién nacido fue abandonado en Navidad https://t.co/Oevbp5kLFz — MARCELA PEREZ PAZ (@MarcelaErcia) 4 de enero de 2019

Sospechan que por ese motivo fue abandonado el cachorro por sus criadores, al darse cuenta que el tratamiento que necesita el perro es muy costoso. El veterinario determino que no podían hacer nada por el cachorrito y decidieron dormirlo para que no sufriera más.

"Dios sabe cuánto tiempo estuvo el pobre cachorro en este estado; puede haber nacido así o haberse deteriorado a medida que crecía", dijo el veterinario.