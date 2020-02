Perro espera cada día 8 horas a su dueña en la puerta de su trabajo. Un perrito de la raza Husky espera todos los días a su dueña ocho horas afuera de su trabajo en un centro comercial "Mega". El animal se sienta en la puerta de la entrada del trabajo de su dueña portando un suéter color azul, esperando a que salga.

Cuando el canino se encuentra sentado afuera de la puerta del centro comercial, está un letrero que su dueña colocó a un lado, donde dice que no se trata de un perro callejero o extraviado si no de una mascota esperando a que su dueña Svetlana termine de trabajar.

"El perro no fue abandonado. No está hambriento. No tiene frío", se puede leer en el cartel.