Paloma causa REVUELO en un avión al colarse en la cabina

Unos pasajeros que esperaban que su vuelo despejara tuvieron un momento de revuelo, al colarse una paloma en la cabina antes del despegue, pues volaba entre el pasillo, lo que hizo que las personas se pusieran un poco alteradas, ya que el ave volaba por encima de la cabeza de los pasajeros.

La aerolínea de GoAir en India se preparaba para viajar en el aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad cuando ocurrió el incidente. El video que grabaron se hizo viral inmediatamente en redes sociales, pues uno de los miembros de los pasajeros de la tripulación intentó atraparla pero la paloma voló por todo el avión.

Lee también: Perro chihuahua y una paloma se vuelven virales en la web al demostrarse su amor

Revuelo en un avión al colarse una paloma en la cabina (video).

Foto Pxfuel

"Se deshizo inmediatamente de la ave a bordo" y la aeronave despegó según el horario previsto. No obstante, el vuelo llegó a su destino con 30 minutos de retraso", comentó que representantes de la aerolínea informaron posteriormente que la tripulación.

Los comentarios acerca de este video en redes no se hizo esperar a lo que los usuarios empezaron a comentar de forma graciosa el hecho de que la paloma ingresará al avión, pues por lo general, en los aviones no suben animales por lo que la paloma se coló entre los pasajeros, lo cual hizo que el vuelo se retrasará un poco al llegar a su destino.

#WATCH | A pigeon inside a Jaipur bound GoAir plane delayed the flight by 30 minutes. pic.twitter.com/yuppH1At0P — News18 (@CNNnews18) February 29, 2020

La línea aérea no le quedó más que publicar en su cuenta personal: "Entienden que esta no era la experiencia de viaje", la cual pidió disculpas a los pasajeros, pues este tipo de incidentes no están al alcance de sus manos. La paloma se metió al avión encontrándose en la cabina, por lo que después pasó a recorrer todo el avión cuando se intentaba atraparla.