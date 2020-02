Grant Ibragimov quien es el entrenador de tres osos en el Circo Estatal de Bolshoi de Rusia, obliga a estos tres animales a caminar parados en dos patas, tristemente, atando su cuello a la pared. Este hombre fue captado durante el período de ensayo para después entretener a las multitudes.

Es evidente que para que tanto las personas como los animales (mala la comparación) puedan dar un show a la altura de lo prometido, deban ensayar, pero ¡hay límites!, pues todo tiene que ser en medida de las capacidades de quien se encuentre en el proceso de aprendizaje.

Oso de circo suplica a su domador que lo libere.

Foto Facebook

Además, dicho en otras palabras, lo que puede ser divertido para unos, puede significar un sufrimiento para otros, pues cuando vemos a una persona o animal actuar en un acto circense, no sabemos todas las horas que tienen que pasar practicando para poder lograr su show.

Muchas personas han logrado disfrutar de los espectáculos sensacionales y espectaculares además de divertidos que un circo casi siempre ofrece; chicos y grandes, hombres y mujeres, han sido testigos de las excelentes actuaciones de los integrantes.

No obstante, es de humanos, tener en cuenta que no por tratarse de animales, tiene que abusarse de ellos, pues aunque en muchos de los casos, no son seres tan indefensos (osos, tigres, elefantes, etc.), lo que sí es un hecho es que son domados y por eso no agreden al domador, pero no por eso puede dejar de pasar.

Pero lo que era un secreto a voces, se ha convertido en pruebas gracias a la tecnología y al internet. Los maltratos que ocurren detrás del escenario han dejado de ser rumores y hoy son respaldados con pruebas. Los circos han sido limitados y prohibidos en buena parte del mundo, no obstante, en países como en Rusia siguen muy des actualizados en este aspecto.

Hace ya algún tiempo, gracias a la tecnología fue visto Grant Ibragimov, un reconocido ‘maestro de circo’ realizando el entrenamiento de sus ya tradicionales rutinas junto a osos.

El domador, de acuerdo a información de National Geographic, trabaja en el Circo Estatal Bolshoi de San Petersburgo en Rusia. Según este medio:

El ‘maestro de circo’ los obliga a permanecer de pie, en dos patas, para que logren soportar su propio peso y de esta forma se mantengan en esta posición ante el público.

Esto es lo que vemos detrás, y acá lo que vemos ante las multitudes:

Mientras la gente siga asistiendo, pagando una entrada para que otras personas se lucren por medio del maltrato de especies silvestres que deberían estar en su hábitat natural o en refugios, esto no va a parar. Rusia sigue muy atrasada en estos aspectos y las presiones de las asociaciones sin fines de lucro parecen no ser suficientes.

Esperemos que en determinado momento el gobierno ponga cartas en el asunto para que dejemos de ver estas prácticas horrorosas donde todos ganan dinero, se ríen y disfrutan a costa del maltrato animal. Ellos suelen culminar lastimados con heridas que probablemente acorten radicalmente su expectativa de vida, es momento de poner un alto.