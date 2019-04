Niña caminaba descalza y terminó con los pies infestados de peligrosas pulgas de arena

Brasil.- Una familia que vacacionaba en Brasil vivió un hecho insólito cuando su hija menor, una niña de 10 años terminó con los pies infestados de peligrosas pulgas de nombre tungiasis.

Los pies de la niña se ininfestaron de peligrosas pulgas tungiasis mejor conocidas como pulgas de arena. Este tipo de casos suelen ocurrir al caminar sin protección en los pies en zonas marginadas y playas aisladas.

Niña caminaba descalza y terminó con los pies infestados de peligrosas pulgas. Foto temática: Pixabay

Sus pies se invadieron de la especie conocida como pulgas de arena

Según informó el The New England Journal of Medicine la niña de 10 años sufrió de una invasión de pulgas de arena en la planta de sus pies a solo unas horas de haber camniado descalza en una zona lejana de la ciudad.

En cuestión de horas comenzó a presentar síntomas extraños, sus pies se llenaron de puntos negros y una especie de costras, después la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro se hizo cargo del caso.

Mientras los días pasaban, los pies de la niña se inflamaron y los puntos negros se expandieron en ellos las pulgas habían depositados sus huevos para seguirse reproduciendo.