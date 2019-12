Nacen los primeros híbridos de cerdo y mono en China

Por primera vez fueron creados dos híbridos de cerdo y mono por científicos de China, esta investigación tenia como objetivo encontrar diferentes formas de cultivar, en animales varios órganos humanos para transplantes.

Los investigadores a cargo de este experimento fueron del laboratorio de Células Madres y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de las Ciencias durante cinco días de la fertilización cultivando células madre de macaco insertadas en embriones de cerdo.

Para este experimento se necesitaron aproximadamente unos 4,000 embriones de los cuales resultaron en nacimiento 10 lechones, en los cuales solo dos tuvieron genético de macaco en múltiples tejidos, la principal proporción de células era muy baja. Pues a través de los instrumentos utilizados se arrojaron los resultados.

Los lechones desafortunadamente murieron pero no se sabe con exactitud por que razón paso, pero Tang cree que podría ser parte de fecundación in vitro y no al hibridismo, pues se dice que la fecundación humana no es la misma para los animales ya que no tienen el mismo efectos.

Este tipo de experimentos tienen el objetivo de repetirlos los especialistas para obtener resultados favorables como el reproducir cerdos en los que los órganos están compuestos por células primates. "Este es el primer informe de completo de quimeras de cerdo-mono", Comentó para la revista New Scientist Tang Hai, miembro del estudio.