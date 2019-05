Nace niña con el peso de una manzana en San Diego

Estados Unidos. Una niña pesaba lo mismo que una manzana nació recientemente en San Diego, la cual es considerada hasta el momento la más pequeña del mundo. Pues apenas pesaba 245 gramos.

El miércoles, un hospital de San Diego reveló el nacimiento de la niña y dijo que se cree que es el micro-bebé prematuro más pequeño del mundo, que pesaba solo 8,6 onzas (245 gramos) cuando nació en diciembre.

La niña nació de 23 semanas y los médicos le dijeron a su padre después del parto que él tendría una hora con su hija antes de que ella muriera.

Foto: AP

Pero esa hora se convirtió en dos horas, que se convirtieron en un día, que se convirtió en una semana, dijo la madre en un video publicado por Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns.

La bebé más pequeña del mundo ya fue enviada a casa



Han pasado más de cinco meses, y ella se ha ido a casa como un bebé sano, que pesa 5 libras (2 kilogramos).

La familia del bebé dio permiso para compartir la historia, pero quería permanecer en el anonimato, dijo el hospital. Permitieron que la niña fuera con el nombre que las enfermeras la llamaban: "Saybie".

Su clasificación como el bebé más pequeño del mundo para sobrevivir es de acuerdo con el Tiniest Baby Registry que mantiene la Universidad de Iowa.

Foto: AP



El Dr. Edward Bell, profesor de pediatría en la Universidad de Iowa, dijo que Saybie tenía el peso al nacer confirmado médicamente más bajo presentado en el registro.

Pero "no podemos descartar incluso a los bebés más pequeños que no hayan sido reportados al Registro", dijo en un correo electrónico a The Associated Press.

El hospital dijo que la niña pesaba oficialmente 7 gramos menos que el bebé más pequeño anterior, que nació en Alemania en 2015.

En el video producido por el hospital, la madre describió el nacimiento como el día más aterrador de su vida.

Ella dijo que la llevaron al hospital después de no sentirse bien y que le dijeron que tenía preeclampsia, una afección grave que causa una presión sanguínea cada vez mayor, y que el bebé debía ser entregado rápidamente.

Les seguí diciendo que no va a sobrevivir, solo tiene 23 semanas, dijo la madre.

Pero ella lo hizo. La pequeña niña lentamente ganó peso en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Un letrero rosa junto a su cuna decía "Diminuto pero poderoso". Otros letreros siguieron su peso y la animaron como la niña, cuyo peso al nacer comparado con el de un hámster, aumentaba de peso con el paso de los meses.

Apenas podías verla en la cama, era tan pequeña, dijo la enfermera Emma Wiest en el video.

Las enfermeras le pusieron una pequeña gorra de graduación cuando abandonó la unidad.

Muchos no sobreviven el primer año, dijo Michelle Kling, de March of Dimes, una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la salud de las madres y los bebés.

Hasta el momento, Saybie ha vencido las probabilidades. "Ella es un milagro, eso es seguro", dijo Kim Norby, otra enfermera que aparece en el video.