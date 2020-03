Mujer se arrodilla y suplica a su ex que no se case (Video)

El video de una joven mujer que llegó vestida de novia a la boda de su ex para pedirle que volviera con ella y que no se case, rápidamente se hizo viral. En insólito hecho abría ocurrido en China.

En el video que rápidamente se volvió viral y que ha generado una polémica, se ve a la joven arrodillarse frente al hombre, mientras que este intenta proteger a su "real" novia. De acuerdo a el diario DailyMail, la mujer ingresó a la recepción gritando y llorando para que su ex no se casara.

La chica se arrodilló frente a su ex para pedirle que no se casara. Foto tomada del video

La dolida joven toma la mano de su ex y le suplica que no se case, sin embargo, al novio no parece importarle los sentimientos de la mujer, pues, ante la incómoda situación trata de explicarle a su futura esposa lo que sucede, pero la novia decidió retirarse del lugar.

Hasta el momento se desconoce si la boda se llevó a cabo o no. Hasta el momento, el video lleva millones de visitas en Twitter y Facebook, así como miles de comentarios. Mientras algunos usuarios apoyan la desición de la joven de ir a la boda de su ex para hecer insistir que no se casara otros indican que la mujer debió valorarse y tener dignidad.