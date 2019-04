Mujer rescata a una serpiente atorada en una lata: Video

Florida.- Una mujer de Florida rescata a una serpiente entre gritos que se encontraba atorada en una lata. El reptil estaba junto a una carretera cuando Rosa Fond conducía su automóvil en Brooksville.

El video del recate de la serpiente en la lata fue grabado por la misma mujer, decidió salvar al animal luego de ver que no podía sacar la cabeza de una lata el pasado jueves.

La mujer salió de su auto y aunque el miedo la invadía, no dudó en rescatar a la serpiente que se movía cada vez más, lo que dificultó su rescate.

Rosa le decía a la serpiente mientras intentaba ayudarla: "Por favor no me muerdas cuando salgas". Apoyada de un palo, la mujer logró sacar a la serpiente de la lata y para su fortuna se trataba de una corredora constrictor, una especie no venenosa.