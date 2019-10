Mujer poseída intenta exorcizar a un policía en EU

El exorcismo es un tema que ha existido, es la forma en que un sacerdote ordena mediante el nombre de dios y por medio de la iglesia, se hace la liberación de satanás en el cuerpo de la persona, este tipo de oración es proceso que hace la iglesia. A través de estos sucesos han sacado varias películas acerca de este tema.

En hechos reales recientemente se ha dado a conocer un video en redes sociales, donde aparentemente una mujer "exorcista" quiso acercarse a un oficial que le advertía que no lo hiciera, pero ella no lo escuchó, así que el policía no tuvo otra alternativa más que someterla con un electrochoque, pues la mujer tenía su mano levantada hacia el rostro del oficial, mientras decía palabras que las personas no entendían.

Este suceso se llevó acabo en Estados Unidos, las personas que presenciaron este hecho grabaron todo, donde se mira las acciones que tomaron ambas personas. El oficial tuvo que dispararle a la señora debido que no siguió las indicaciones que el que él le daba, por lo tanto cayó al suelo teniendo convulsiones por el disparo.

Este suceso causó revuelo en redes sociales pues, no se había visto que una persona quisiera practicarle un exorcismo a un oficial, pues representa una autoridad de respeto y admiración, pues a diario trabajan para brindarnos la seguridad, que por muchos factores es peligroso arriesgando hasta la vida.