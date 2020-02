Mujer pidió tips en Facebook para que su hijo nazca blanquito. Cuando una mujer se encuentra embarazada lo más importante en lo que se piensa es que el bebe venga con buena salud, pero existen madres que les interesa más que su hijo tenga características específicas en cuanto al físico.

Por medio de Facebook, una mujer pidió tips que le ayudaran para que su bebé naciera blanquito, a lo que rápidamente los internautas contestaron con ingenio y humor ante esta situación presentada.

Mujer pide tips en Facebook para que su hijo nazca blanquito. Foto pxhere.

Está insólita pregunta ocaionó una polémica en las redes sociales, pues los usuarios cuestionaron a la mujer por su actitud, pues como toda mujer debería de preocuparse por que naciera con un estado de salud perfecto, se estaba preocupando por su color de piel.

La mujer manifestó que se encontraba muy preocupada por el color de piel de su bebé que aún no nacía, debido a que no quiere que no salga de piel morena, por lo que no se aguantó y lanzó la pregunta en redes sociales.

La futura madre hizo la pregunta en un grupo que se llama “Embarazadas, bebés, pancitas y recién nacidos”.

“Hola mamis y pancitas. Cómo le puedo hacer para que mi bebé salga blanquito. Tengo 17 semanas. Las leo mamis”, escribió la joven en el grupo.

Al hacer está pregunta, los usuarios no se contuvieron y empezaron a responderle de manera sarcástica y burlona ante la descabellada publicación que hizo la mujer.

Estos son algunos de los comentarios que realizaron las personas en Facebook:

"Tomarte un vaso con agua, limón, bicarbonato unas gotas de cloro y con ralladura de jabón Zote... Todas las mañanas junto con tu ácido fólico; no falla", "Da a luz en la nieve, o en una yeseria, o en una pintura, o helado", "Dios mio, ya quedamos claro que la brutalidad no tiene precio, señor que ese ser sea más inteligente", fueron algunos de los comentarios en dicha red social.