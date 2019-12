Mujer invita a exnovios a su boda y pasa algo increíble

Una relación amorosa no siempre acaba en los mejores terminos, pues la mayoría de las veces uno de los dos implicados no acepta que la relación ya acabo por ciertas circunstancias, en las que en muchas ocasiones la infidelidad la infidelidad es una de las principales causas, sim embargo, no es la única razón por la que la pareja desea tomar rumbo diferentes.

Pese a que en la actualidad son muy pocas personas las que terminan bien su relación, Tunchanok Boonkacha, demostró que si se puede llegar a ese punto y que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de haberse acabado el amor.

El caso de Tunchanok Boonkacha se ha hecho viral, pues fue el pasado 25 de noviembre que la chica, quien vive en Tailandia decidió romper esquemas e invitó a sus tres exnovios a su boda. Razón por la que los usuarios de las redes sociales estallaron, pues no creían muy conveniente invitar a un momento tan importante a una persona que ya no esta en tu vida.

Sin embargo, algo que llamó más la atención de los usuarios de las redes sociales fue que la pareja de novios se tomó la fotografía del recuerdo, es decir, los recién casados y los tres examores de la mujer. En la fotografía que rápidamente se volvió viral se ve como uno de los exnovios de Tunchanok tratando de robarsela, mientras que el esposo frunce el ceño.

Los gestos del novio en la fotografía, fueron parte de la actuación, aseguró la novia. Pese a que Tunchanok comentó en el post, que ya le había consultado a su marido y que, incluso él había invitado a su exnovia pero que no había podido asistir al evento por que estaba fuera del país.

Como era de esperarse, las imágenes han causado controversia en las redes sociales, mientras unos aseguran divertida la iniciativa otros no se imaginan que en su boda pudieran estar sus exparejas.