Una mujer de 73 años dio a luz a dos niñas gemelas en la India. Los doctores que llevaron a cabo el proceso aseguraron que no se presentó ningún riesgo durante por la edad.

La mujer de nombre E. Raja Rao que esta casada con un hombre de 80 años se convirtió en madre por primera vez, gracias a la fecundación in vitro y dio a luz mediante cesárea.

Lee también: China logra clonar el primer gato

Mujer de 73 años da a luz a unas gemelas en la India

.Foto Pxhere

Tanto la adulta como sus pequeñas hijas se encuentran en buenas condiciones de salud. El doctor que llevó a cabo la cesárea junto con un equipo de 10 personas, señaló a la agencia de noticias DPA que se trató de un milagro.

“Fue un milagro de un logro de la medicina moderna“, indicó durante la entrevista.

El doctor resaltó que la fecundación in vitro no solo depende de la ciencia, si no de la voluntad de Dios también.

Durante una entrevista a la agencia de noticias IANS la madre indicó que esta muy contenta por que Dios escuchó sus plegarias.

Estoy muy contenta. Dios ha escuchado nuestras plegarias, mencionó.

Por otro lado, el libro de los Récords Guinness reconoce como el parto de una mujer de más edad el de la española Carmen Bousada, en 2006, quien tenía casi 67 años.